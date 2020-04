A Corigliano Rossano tutto pronto la fase 2. Da lunedì 4 nuovi orari

Da domani mercoledì 29 aprile e fino a domenica 3 maggio è consentita l’apertura al pubblico, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18,30 di alcune attività precedentemente consentite soltanto a domicilio, ed in particolare: negozi di informatica e di telefonia utili allo smart working; commercio al dettaglio di piccoli animali domestici; librerie e cartolibrerie; esercizi di vendita di vestiario per bambini; commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia; lavanderie; commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione. È quanto prevede l’ordinanza del Sindaco Flavio Stasi firmata oggi, martedì 28 aprile, relativa alle misure straordinarie ed urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19, che sostituisce integralmente le precedenti e recepisce le disposizioni dell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (del 26 aprile scorso).

Si tratta di una misura – dichiara il Primo Cittadino – che rappresenta un piccolo segnale di ripresa e che abbiamo ritenuto possibile grazie al numero di contagi stabile sul territorio. Inoltre abbiamo ritenuto tale misura necessaria in vista delle nuove disposizioni governative che entreranno in vigore il 4 maggio.

È fatto obbligo inoltre a tutte le attività consentite l’adozione di rigorose misure volte a preservare la distanza interpersonale per i clienti, con accessi contingentati e mantenimento delle distanze anche eventualmente in fila all’ingresso o alla cassa, nonché l’adozione di idonei dispositivi di igiene personale nonché di guanti di protezione a beneficio della clientela, che dovrà essere rigorosamente munita di mascherine protettive; l’uso obbligatorio dei guanti di protezione a fronte dell’utilizzo di distributori automatici (carburanti, bancomat, POS, ecc.). È fatto divieto di circolazione se non muniti di mascherina protettiva, al netto dei casi ammessi nel D.P.C.M. del 26 aprile 2020 (bambini sotto i 6 anni o persone esentate per motivi di salute).

Vengono prorogate, inoltre, tutte le prescrizioni non incompatibili contenute nelle precedenti ordinanze sindacali contingibili ed urgenti con riferimento all’emergenza epidemiologica, originariamente in scadenza al 3 maggio.

I contenuti dell’ordinanza – si legge – saranno oggetto di monitoraggio nel breve termine al fine di valutare eventuali modifiche, migliorative o peggiorative a seconda delle risultanze, anche prima della scadenza del termine medesimo, laddove si dovessero configurare le condizioni di contenimento del contagio da COVID-19 nel nostro territorio evincibili da dati oggettivi di carattere statistico e sanitario. – Sul piano amministrativo viene infine ribadito che l’inosservanza comporta l’irrogazione di una sanzione pecuniaria da 400 a 3 mila euro

