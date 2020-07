A Cassano una App per ombrelloni così da evitare assembramenti

Il Comune ha pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per la fornitura di un software gestionale

Una app gestirà la prenotazione degli ombrelloni dei lidi che decideranno di aderire al servizio per contingentare le presenze ed evitare assembramenti. L’avviso di manifestazione d’interesse in esecuzione di un precedente atto deliberativo della giunta municipale, riguardante la fornitura di un software gestionale/app per la prenotazione degli ombrelloni per i lidi e stabilimenti balneari richiedenti, ricadenti nel territorio comunale, è stato pubblicato dal settore affari generali del comune di Cassano.

Ne hanno dato comunicazione il sindaco Gianni Papasso e l’assessore al turismo, Gianluca Falbo. Nell’avviso è stato, tra l’altro, evidenziato che il Comune possieda un considerevole numero di aree di balneazione per cui può diventare significativo il rischio di contagio Covid-19 riconducibile proprio al turismo balneare. Affollamenti, spostamenti, vicinanza e contatto sono infatti più frequenti nelle aree tipiche dell’ambiente balneare in stabilimenti, spiagge attrezzate o di libero accesso. Pertanto l’amministrazione comunale intende incrementare e garantire il turismo in sicurezza e in ogni modo tutelare la salute delle persone dal possibile contagio da coronavirus.

Il software in questione destinato ai lidi, agli stabilimenti balneari, alle strutture ricettive e più in generale a tutte le imprese del turismo, servirà a favorire un accesso contingentato attraverso la prenotazione. «Si tratta – è stato sottolineato – di uno strumento organizzativo utile finalizzato alla sostenibilità e alla prevenzione di assembramenti che favorirà un’agevole registrazione degli utenti, anche allo scopo di rintracciare retrospettivamente eventuali contatti a seguito di contagi. Gli interessati potranno inoltrare le domande di partecipazione entro giovedì.

