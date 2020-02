Da tutta Europa a Rossano per una due giorni di studi sul Codex

“Integration of Museums into school education” è il progetto curato dall’associazione Insieme per Camminare che si svolgerà martedì e mercoledì prossimi

Martedì 11 e mercoledì 12 febbraio 2020, saranno due tappe importanti nel cammino del Museo diocesano e del Codex di Corigliano-Rossano. Nella due giorni, infatti, i rappresentanti di diversi Paesi europei saranno ospiti nella terza città della Calabria per partecipare al terzo incontro formativo nell’ambito del progetto “Integration of Museums into school education”, curato dall’associazione “Insieme per Camminare”, ente gestore del museo, in partenariato con la Scuola Media “Carlo Levi”.

«Il progetto – si legge in una nota della direzione dell’importante museo cittadino – che ha visto l’associazione Insieme per Camminare collaborare con organizzazioni, scuole e musei di Turchia, Spagna, Grecia, Slovenia e Polonia, è stato ideato per favorire l’integrazione dei musei nella didattica scolastica. In particolare mira all’utilizzo del museo come strumento didattico per la realizzazione di attività innovative in ambito scolastico valorizzando le esposizioni museali come fonti di insegnamento ed apprendimento per insegnanti e studenti.»

Insieme per Camminare, unico partner italiano, ha organizzato il meeting formativo nell’area urbana di Rossano, coinvolgendo la scuola media “Carlo Levi”, la quale ha svolto, fin dal principio, una parte attiva nella formazione dei docenti e degli alunni e nella ideazione di lezioni interdisciplinari.

Il meeting si terrà nell’area del Museo Diocesano e del Codex nella giornata di martedì 11 febbraio e nella scuola media “Carlo Levi” nella mattinata di Mercoledì 12 febbraio.

