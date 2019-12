L’impianto di Bucita rischia di chiudere. Da gennaio cessa la gestione

Allarme della CGIL che è preoccupata tanto per la condizione ambientale che potrebbe determinarsi quanto per le vertenze lavorative che potrebbero aprirsi da qui a qualche giorno

Dal prossimo 1 gennaio l’impianto di trattamento rifiuti di Bucita (uno dei pochi in Calabria che ancora è di proprietà dell’amministrazione pubblica) potrebbe chiudere i battenti e questo perché il gestore della struttura, la società Ekrò sarebbe a chiusura di contratto. Contratto per il quale non sarebbe arrivata, al momento, alcuna proroga. A lanciare l’allarme è Vincenzo Casciaro, segretario generale FP CGIL del Conprensorio Pollino-Sibaritide-Tirreno.

“La società EKRO’ – scrive Casciaro – ha comunicato nei giorni scorsi la propria volontà di restituire l’impianto, atteso che l’affidamento dello stesso impianto ha scadenza al 31 dicembre prossimo. Tale comunicazione fa seguito alla mancata assemblea dei Sindaci dell’ATO di Cosenza, che avrebbe dovuto tenersi lo scorso 19 dicembre e che invece è andata deserta. Di conseguenza, la società EKRO’, gestore dell’impianto, non ha potuto fare altro che comunicare la cessazione del proprio servizio, poiché a far data dall’1 gennaio prossimo, il contratto di gestione risulta scaduto. Una situazione paradossale – precisa il sindacalista – che chiama direttamente in causa i soggetti responsabili, a iniziare dall’ATO di Cosenza, presieduto dal sindaco di Rende, Marcello Manna, nonché il Dipartimento Ambiente della Regione Calabria”.

Ma non sono in discussione solo i 20 posti di lavoro, direttamente dipendenti della gestione dell’impianto di Bucita. “A preoccuparci – aggiunge Casciaro – è anche la situazione che si potrà determinare da qui a pochi giorni, quando tutti i Comuni della fascia jonica cosentina e di tutto il versante nord della provincia di Cosenza, non potranno più conferire i rifiuti urbani da raccolta differenziata, poiché senza un gestore l’impianto non potrà funzionare”.

Di tutto ciò, la FP CGIL Comprensoriale ha interessato la Prefettura di Cosenza, la Regione Calabria, il Presidente dell’ATO Cosenza e tutti i Sindaci dei Comuni conferenti, affinché non ci sia un ulteriore rinvio della riunione dell’assemblea dell’ATO, che si è aggiornata al prossimo 30 dicembre.

