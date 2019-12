Il maltempo non risparmia nemmeno il cimitero. Danneggiati diversi loculi

Sono stati tanti i danni che si sono susseguiti nella giornata di ieri a Corigliano Rossano. Raffiche di vento che hanno toccato anche gli 80 km/h creando disagi all’intera cittadinanza. Non è rimasto al sicuro neanche il cimitero di Rossano. Infatti, come riportato dalla pagina Facebook “Sportello Segnalazioni Cittadini | Città di Corigliano-Rossano” una zona del camposanto cittadino è stata pesantemente colpita dal vento e dalla pioggia. Ad essere maggiormente interessata è stata la zona nuova che è stata investita da una tromba d’aria che non ha risparmiato nemmeno gli addobbi dei loculi.

