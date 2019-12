Inciviltà, la “grande vergogna” alle porte del centro storico di Corigliano

Una discarica a cielo aperto, rifiuti di ogni genere a due passi dall’antico centro abitato ausonico. L’inciviltà di qualche singolo, che confeziona queste cartoline di benvenuto dinnanzi alle nostre bellezze, rischia di infrangere l’onorabilità di un’intera comunità

DI JOSEF PLATAROTA

La vergogna a poche centinaia di metri dalle porte dal centro storico di Corigliano. Una cloaca a cielo aperto all’ingresso di un borgo che non merita certe immagini, a pochi giorni dal 2020. Mica dall’età della pietra. Bottiglie di vetro, buste di plastica, lastre e addirittura tegole di amianto. Questo è il ricco menù che chiunque cittadino di Corigliano Rossano può assaporare passando per la strada che collega Corigliano a Piragineti e quindi a Rossano. A campeggiare, quasi a prendersi beffa delle istituzioni e del buon gusto, il cartello in bella evidenza con scritto: divieto di scarico. L’ignoranza si sa è una colpa, ma non quella di non saper leggere e scrivere, bensì quella che non risponde alla legge della civiltà e del rispetto dell’ambiente. Un episodio, questo, che si va ad inserire in una zona d’ombra preoccupante della città di Corigliano Rossano: l’inciviltà di qualche singolo che confeziona queste cartoline di benvenuto dinnanzi alle nostro bellezze, che siano borghi o paesaggi naturalistici. L’Amministrazione ha promesso tolleranza zero. Che sia la volta buona.

