Il 90° dell’Eco – Il dribbling dell’ultima giornata tra le squadre di calcio Calabro-Joniche

Il calcio non è solo un gioco. E’ un vero e proprio fenomeno sociale. Non importa a quale categoria tu appartenga : tutti, in questo sport, meritano il ruolo di Protagonista.

DI MARTINA CARUSO

Un weekend, più che sotto l’albero, sarebbe meglio dire “sotto la pioggia”.

Il maltempo è stato il vero protagonista di quest’ultima giornata nei vari campionati ionici, prima della sosta natalizia. Acqua e vento forte non hanno fermato, però, la cavalcata positiva del Real Corigliano Rossano che vince, in casa, per 3 a 2 contro la Clerus Imperialis. Il secondo posto della classifica di Terza Categoria vede vincere il Montegiordano per 3 a 1 contro Themesen. Una vera e propria prova di forza quella affrontata dalla Folgore Paludi che batte l’Atletico Corigliano, con un super Pisano che siglia la doppietta della vittoria per la squadra di casa. Continua, inarrestabile, in Seconda Categoria, la capolista Amendolara che chiude, una partita a senso unico, con un 8 a 2 sulla Sportiva Cariatese. Un risultato che evidenzia il brutto momento della Cariatese che rimane radicata sul fondo della classifica con soli tre punti. Un secco 3 a 0 per il Cropalati che si è sbarazzato facilmente dell’Albidona; ha fatto lo stesso il Rangers Corigliano, vincendo 5 a 2 sul Calopezzati. Dei super Imbrogna e Mazza, mettono a sedere il Lauropoli, firmando il risultato di 6 a 1, aiutati, sicuramente, dall’atmosfera natalizia casalinga. Il turno di riposo per il Mirto Crosia, in Prima Categoria ci fa balzare direttamente in Promozione, nella quale Marina di Schiavonea non va oltre lo 0 a 0 in casa del Cutro e i rossoblu fanno a meno della propria Brigata a causa del rinvio della partita per maltempo. Contrariamente a ciò che accade ad Acri, dove i padroni di casa battono la Nuova Rogliano per 2 a 0. Non gioisce il Cassano che incassa tre colpi dal Belvedere e via, negli spogliatoi. Partita rinviata anche per il Corigliano, in Serie D, mentre, a Nola, il Castrovillari trova una sconfitta con il risultato di 2 a 1 a favore dei padroni di casa. Nell’attesa che riprenda il campionato di Serie C, le due calabresi trionfano nel campionato professionistico di Serie B: il Cosenza trova i tre punti nel territorio pisano con un bel 1 a 3; il Crotone si fa un bel regalo di Natale vincendo davanti ai suoi tifosi, con il risultato di 2 a 1 sui livornesi.

Le luci degli stadi si spengono per un po’. Ad illuminare, ora, saranno solo quelle dell’Albero di Natale.

Ma non abbuffatevi troppo! Per affrontare il ritorno sui campi, bisogna rimanere in forma!

