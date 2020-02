62 Carnevale di Castrovillari, parte la VII edizione del concorso popolare la vetrina più bella

Ritorna anche quest’anno il riconoscimento popolare per le vetrine più belle del Carnevale, in occasione della 62^ edizione del Carnevale di Castrovillari e Festival Internazionale del Folklore dal 16 AL 25 Febbraio 2020. Il concorso nasce dalla voglia di premiare i commercianti più sensibili ad una delle manifestazioni più importanti e longeve della Calabria, nonché una vera e propria risorsa per la città in termini di immagine e di turismo. Il coinvolgimento popolare che da sempre contraddistingue questa manifestazione, si manifesta anche attraverso la partecipazione dei commercianti della città.

L’idea è nata qualche anno fa da Andrea Falcone di “Castrovillari blog” e come le scorse edizioni, sfruttando l’enorme potenziale dei social network, il riconoscimento verrà assegnato tramite una targa alla vetrina che ha ricevuto il maggior numero di consensi, cioè di “Mi Piace”, sulla pagina Facebook ufficiale del Carnevale. Tutte le vetrine ricadenti nel territorio comunale verranno fotografate dallo staff della Pro Loco di Castrovillari, capitanati da Angelo Biscardi, giornalista, fotografo amatoriale, corrispondente della Gazzetta del Sud. Gli scatti verranno poi caricati sulla pagina Facebook “Carnevale di Castrovillari” e potranno essere votati da chiunque si connetta al social, fino alla sera dell’ultima sfilata, cioè entro la mezzanotte di martedì 25 febbraio 2020. La premiazione avverrà nei giorni successivi alla chiusura del carnevale. Per maggiori info, potete visitare il sito web www.carnevalecastrovillari.it dove troverete anche il regolamento. Ad ogni vetrina fotografata inoltre sarà rilasciata una copia del regolamento. Lo scorso anno, su 70 attività che hanno aderito all’iniziativa, il premio: “La vetrina più bella del Carnevale Castrovillarese”, al punto vendita “Atipico” di C.so Luigi Saraceni, allestita dalla giovane Francesca Malagrino’ 13 anni frequentante la III Media della Scuola “G.Affortunato” che ha riscosso l’apprezzamento del web, che ha premiato l’estro creativo con 388 voti.

Per chi volesse sostenere l’evento, lo può fare attraverso la “Lotteria del Carnevale”

Il Carnevale di Castrovillari, è organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con la locale Amministrazione Comunale, la Regione Calabria, il Parco Nazionale del Pollino, la BCC Medio Crati, la Gas Pollino , la Provincia di Cosenza, il MIBACT, la F.I.T.P., lo IOV, l’UNPLI, il Comitato difesa consumatori, sostenuta da numerosi sponsor privati, impreziosita da i brand A.C.T. ( Ambiente, Cultura,Turismo) e Castrovillari Città Festival.

Commenta

commenti