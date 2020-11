600.000 euro per il teatro polivalente di Trebisacce

L’Amministrazione comunale di Trebisacce annuncia, tramite una nota stampa, un’importante spinta per la cultura della città

In arrivo 600.000,00 Euro per il completamento del Teatro – Polivalente di Trebisacce! Il sindaco di Trebisacce, Franco Mundo, ha incontrato il presidente della Provincia di Cosenza, Franco Iacucci il quale ha comunicato al primo cittadino l’entità del finanziamento che permetterà il completamento dei lavori del Teatro Polivalente. Le risorse sono già inserite nel programma di interventi predisposto dagli uffici provinciali ed ora è in via di definizione il relativo progetto. Entro l’anno è prevista l’indizione della gara d’appalto.

«Trebisacce e la zona della Sibaritide-Alto Ionio – ha dichiarato il sindaco di Trebisacce – hanno da sempre manifestato una grande passione per il teatro. Come amministrazione comunale abbiamo sempre promosso questa passione attraverso il sostegno e l’organizzazione di campagne teatrali che si sono sempre distinte per l’alto livello qualitativo e per l’apprezzamento da parte del pubblico. Oggi finalmente abbiamo compiuto un altro passo avanti per dotare il nostro territorio di un Teatro Polivalente comunale che si possa porre al servizio di tutto il comprensorio. Finalmente, anche grazie all’interazione costante e continua con la Provincia di Cosenza sono stati individuati i fondi per completare un’opera che tutti i cittadini della Sibaritide chiedono a gran voce. La nostra visione politica che contempla la crescita culturale e sociale del territorio ha ancora una volta prodotto i suoi frutti, perché non è mai venuta meno la certezza che Trebisacce, l’Alto Ionio e la Sibaritide meritassero una struttura moderna ed efficiente. Il teatro è quella finzione che insegna la vita vera, che ci permette di aprire una finestra su infiniti mondi. Questa struttura potrà sicuramente contribuire alla crescita di realtà teatrali sul territorio, oltre a creare un indotto economico importante per tutta la cittadina. Ringrazio il Presidente della Provincia Franco Iacucci e tutti i tecnici per il lavoro svolto».

