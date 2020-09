Rintracciati altri 5 nuovi casi di Coronavirus a Corigliano Rossano

Non si registrano altri positivi nella Sibaritide nelle ultime 24 ore

Corigliano Rossano continua a essere il teatro di un preoccupante aumento di positivi al Coronavirus. Sono 5 i casi accertati in città nelle ultime 24 ore, a testimonianza del fatto che la preoccupazione palesata nei giorni scorsi dal responsabile del Dipartimento Igiene e Sanità pubblica dell’Asp di Cosenza per il territorio della Sibaritide Martino Rizzo non fosse affatto ingiustificata. Secondo il tecnico, tutti i nuovi contagi – due sintomatici, tre con nessun sintomo – sono strettamente correlati ai tre focolai individuati in città, contatti stretti o congiunti di quanti già risultati positivi nei giorni scorsi.

Procede quindi alacremente il lavoro dei sanitari per circoscrivere il contagio nella consapevolezza però – come ha dichiarato lo stesso Rizzo in suo post su Facebook – che “casi ne avremo. Tanti altri. Ma possiamo farcela, con il nostro senso di responsabilità e rispettando la quarantena, obbligatoria o volontaria che sia”.

