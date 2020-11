4 novembre: per Cariati una cerimonia istituzionale sobria

Il centro ionico commemora i caduti e l’unità nazionale. Filomena Greco: «in rispetto vittime della pandemia»

Una cerimonia sobria, alla presenza dei soli rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell’ordine e della sezione cittadina dell’associazione nazionale Mutilati e Invalidi di guerra per ricordare quanti combatterono con coraggio per unire la nostra Nazione. Sarà celebrata così, come da consuetudine ai piedi del monumento ai Caduti, nella cittadella medievale, la ricorrenza del 4 Novembre, Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate.

È quanto fa sapere il Sindaco Filomena Greco sottolineando che l’appuntamento di mercoledì 4 sarà dedicato anche alle migliaia di vittime della pandemia.

Riteniamo giusto e doveroso – aggiunge il Primo Cittadino – affidare a questa speciale ricorrenza la vicinanza e la solidarietà a quanti hanno pagato con la propria vita la battaglia contro questo nemico invisibile che continua a minacciare l’esistenza, in particolar modo, delle persone più deboli e vulnerabili.

Nel rispetto delle norme di prevenzione e contenimento della diffusione del virus Covid-19 la cerimonia non sarà aperta al pubblico.

Commenta

commenti