Il 3 giugno riparte ufficialmente il Frecciargento Sibari-Bolzano

Il 3 giugno riparte il Frecciargento Sibari-Bolzano. A darne notizia il Consigliere Regionale del Partito Democratico Domenico Bevacqua. A dargli la notizia è stato il Sottosegretario ai Trasporti, Margiotta. «Il servizio Freccia, sospeso durante la Fase 1 dell’emergenza Covid, è stato una conquista per la quale a lungo si è lavorato e la sua riattivazione rappresenta una conferma essenziale per la garanzia del diritto alla mobilità per la Sibaritide e la Calabria tutta. Contiamo di poter annunciare altri fatti concreti da qui a breve».​

