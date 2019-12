I numeri contenuti nel primo rapporto sulla violenza di genere in Calabria promosso dall’Osservatorio regionale e presentato oggi a Reggio Calabria

Il 21,8% delle donne calabresi ha subito un atto persecutorio negli ultimi 12 mesi; con una frequenza quotidiana (nel 41% dei casi), e con una frequenza da uno a tre mesi nella maggioranza dei casi (73,6%). Questi alcuni dei numeri contenuti nel primo rapporto sulla violenza di genere in Calabria promosso dall’Osservatorio regionale coordinato da Mario Nasone e dalla vice coordinatrice Giovanna Cusumano e presentato oggi a Reggio Calabria. Nella nostra regione, il 26,4% delle donne fra i 16 e i 70 anni ha dichiarato di aver subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza: il 16,5% fisica, il 16,1% sessuale e il 4,1% uno stupro o un tentato stupro.

VIOLENZA FENOMENO SOMMERSO

E’ elevata la percentuale di donne che decide di non parlare con nessuno della violenza subita (il 26,9%), meno della metà sceglie di confidarsi con i propri familiari (43,5%) e solo il 24,7% con gli amici. Ma il dato che desta preoccupazione è quello riferito allo 0,1% di donne calabresi che si rivolgono alle forze dell’ordine: carabinieri, polizia, avvocati o magistrati (contro il 6,7% della media italiana). Poco meno del 5% si reca in un centro antiviolenza.

PERCEZIONE DEL FENOMENO

Molte donne non considerano la violenza subita un reato (il 53,7%), il 34,6% è convinto invece di aver subito violenza fisica e sessuale. Percentuali non trascurabili riguardano gli atti persecutori o stalking. Secondo il rapporto, il 21,5% delle donne fra i 16 e i 70 anni (pari a 2 milioni 151 mila) ha subito comportamenti persecutori da parte di un ex partner nell’arco della propria vita. Se si considerano le donne che ne hanno subiti più di uno, la percentuale tocca il 15,3%.

L’Osservatorio ha anche elaborato i dati del ministero dell’Interno, nel periodo 2014-2018. In Calabria sono stati emessi 246 ammonimenti, 109 contro il partner violento. 26 le misure di allontanamento urgente adottate dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. Dati solo parzialmente completi, mancano infatti i numeri delle questure di Crotone e Catanzaro.

Fonte: Corriere della Calabria

