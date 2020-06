20 milioni di euro per contributi a fondo perduto alle strutture ricettive calabresi

L’obiettivo è scongiurare la chiusura delle strutture ricettive calabresi

Sul sito ufficiale della Regione Calabria è stato pubblicato in pre-informazione l’Avviso pubblico “Accogli Calabria” (PAC 2007/2013) per la concessione di contributi a fondo perduto alle strutture ricettive calabresi. La dotazione finanziaria disponibile è di 20 milioni di euro. L’Avviso è finalizzato a sostenere le imprese appartenenti al comparto ricettivo regionale, che ha subìto e potrebbe ulteriormente subire i danni causati dall’epidemia da COVID-19, mediante la concessione di un aiuto per la ricostituzione del capitale circolante.

L’obiettivo della politica turistica regionale è quello di scongiurare la chiusura delle strutture ricettive. Il contributo è determinato con riferimento alle presenze turistiche 2018 registrate dal beneficiario.

