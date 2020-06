2 giugno Festa della Repubblica: per la seconda volta nella storia non ci sarà la parata militare

L’ultima volta nel 1963 a causa del grave stato di salute del morente Papa Giovanni XXIII e oggi con l’Italia fermata dalla pandemia

2 giugno festa della Repubblica, la seconda volta nella storia senza festeggiamenti ufficiali.

Nel 1946 il referendum istituzionale indetto a suffragio universale, che mandò in “pensione” la monarchia di Casa Savoia, sancì la nascita della Repubblica e l’esito delle urne venne reso noto il 18 giugno dello stesso anno.

Pochi giorni dopo, l’1 luglio Enrico De Nicola venne nominato primo presidente della Repubblica Italiana mentre Alcide De Gasperi fu il primo presidente del Consiglio e il primo gennaio 1948 entrò in vigore la nuova Costituzione della Repubblica Italiana.

Da allora solo 2 volte non si sono svolti i festeggiamenti, la prima nel 1963, quando non si tenne per il grave stato di salute di papa Giovanni XXIII (che morì il 3 giugno di quell’anno). La festa della Repubblica, in quel caso, fu rinviata al 4 novembre. E oggi in cui l’emergenza pandemica impedisce i tradizionali festeggiamenti.

C’è da ricordare anche il 1961, quando la festa della repubblica si svolse a Torino, anziché a Roma, proprio per celebrare quella che fu la prima capitale del Paese a 100 anni dall’unità d’Italia.

Ma se non ci saranno cerimonie pubbliche per celebrare la festa del 2 giugno, quella di oggi sarà una giornata che sarà scandita da due però manifestazioni previste in piazza del Popolo a Roma. Quella politica del centrodestra unito, con Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani che ribadiranno che «L’Italia non si arrende». Mentre nel pomeriggio, sempre in piazza del Popolo, è previsto un sit-in dei gilet arancioni.

di Francesca Russo

Commenta

commenti