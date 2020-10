Sit-in davanti al carcere di Rossano. «Battisti è costretto ad oziare tutto il giorno»

Manifestazione pacifica organizzata dalla sinistra. «I famigliari dei detenuto hanno detto di tutto. Siamo qui per difendere lo Stato di diritto»

Dignità per tutti i detenuti e, quindi, non solo per Cesare Battisti. Si sono riuniti questa mattina, domenica 25 ottobre, presso l’ingresso della Casa Circondariale di Rossano dei militanti di Rifondazione Comunista. Proprio nelle celle bizantine è rinchiuso da più di un mese Battisti, il quale a più riprese, ha espresso il suo malcontento. «Questa non è solo una manifestazione per lui – ha spiegato l’avvocato Adriano D’Amico – . Grazie alle sue capacità è riuscito a fare arrivare all’esterno questo segnale e richiesta d’aiuto». Un sit-in per la dignità e la salvaguardia dei diritti dei detenuti: «Vogliamo difendere l’articolo 27 della Costituzione». L’avvocato D’Amico parla anche delle famiglie delle vittime imputate a Cesare Battisti: «Non ci sentiamo la controparte. Hanno sostenuto, soprattutto sui giornali di destra, di tutto e di più. In Italia viviamo in uno Stato di diritto, e ciò vale anche per i detenuti». Da qui l’apologia nei confronti dell’ex estremista di sinistra: «E’ costretto ad oziare per 24 ore al giorno e non può nemmeno utilizzare un computer per poter scrivere. Lui è uno scrittore, nonostante il parere contrario della direttrice del Carcere».

