Trionto, trovata una discarica a cielo aperto

A seguito di una segnalazione e dopo sopralluogo, il Presidente​ de “Il Circolo Legambiente Nicà”, ha constatato la presenza di un vero e proprio ammasso di rifiuti

Dopo il sopralluogo, effettuato dal Presidente del nostro Circolo Nicola Abruzzese, nella Fiumara del Trionto nel comune di Crosia in una zona che è sito di interesse comunitario (SIC-ZSC), abbiamo costatato la presenza di una vera e propria discarica a cielo aperto. I rifiuti come documentato da diverse foto che abbiamo fatto sul posto sono di vario genere, televisori, materassi, plastica, vetro, eternit, pneumatici, lavandini, computer insomma di tutto e di più. Auspichiamo ad una immediata risoluzione del problema, con rimozione, pulizia e bonifica dell’intera area. La quantità e la tipologia di rifiuti abbandonati in luogo che dovrebbe essere rispettato tutelato e protetto da tutti ci lascia senza parole. La tutela dei nostri territori è di fondamentale importanza per l’ambiente e per la salute di chi in quei luoghi a scelto di vivere. La protezione ambientale riguarda ogni singolo cittadino, che è tenuto a fare la sua parte, alle istituzioni il compito di mettere in atto quanto necessario per ostacolare questo dilagante fenomeno di abbandono dei rifiuti con i mezzi necessari. Oltre che amareggiati, siamo dispiaciuti per il danno ambientale in luogo così bello, la mano dell’uomo è capace di fare grandi cose, come salvare vite umane o creare tecnologie innovative stupefacenti, ma a volte distrugge e deturpa senza alcuna pietà.

