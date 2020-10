Cariati, Iaconianni a guida della Federazione Motonautica

Al concittadino gli auguri dell’Amministrazione comunale e l’elogio per il suo impegno di promozione alla Città.

Cariati come destinazione turistica 365 giorni l’anno è un progetto che può contare su diversi sostenitori. Sui residenti soprattutto, ma anche su quanti non hanno mai perso di vista e continuano a credere nelle risorse, nelle dotazioni e nelle potenzialità che fanno di questa realtà un unicum in Calabria. In questo patrimonio, rientrano, tra gli altri, la presenza del porto turistico-peschereccio che per la sua posizione strategica consente di raggiungere anche a piedi il centro storico cinto dalle sue otto torri che si affacciano sullo jonio.

È quanto dichiara il Sindaco Filomena Greco compiacendosi a nome dell’Amministrazione Comunale per la riconferma del concittadino Vincenzo Iaconianni a presidente della FIM – Federazione Italiana Motonautica. L’avvocato Iaconianni viene riconfermato per il sesto quadriennio consecutivo.

Anche se vive e lavora lontano dalla sua terra, Iaconianni ha dimostrato in più occasioni di esservi profondamente legato, scegliendola non solo come destinazione e meta per le proprie vacanze. Al nostro concittadino al quale trasmettiamo gli auguri di buon lavoro – conclude – non possiamo che rinnovare la riconoscenza per aver promosso nello specchio antistante la nostra cittadina ben due edizioni del Campionato italiano di Offshore, l’ultima tenutasi nel 2019. Si auspica che con il superamento dell’emergenza sanitaria in atto si possa tornare a parlare dell’organizzazione di una nuova edizione a Cariati.