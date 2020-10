L’Annunziata di Cosenza viene riconosciuto punto di riferimento per la partoanelgesia

Questa pratica si inserisce nei percorsi di appropriatezza delle cure e del riconoscimento del diritto della donna in stato di gravidanza, ad un parto fisiologico indolore con tecniche antalgiche efficacie e sicure accessibili a tutte.

Con DCA n° 126 del 29 settembre u. s. sono state adottate le “Linee d’indirizzo sulla partoanalgesia epidurale e sul contenimento del dolore del parto” che individuano, tra l’altro, gli indicatori – oltre 1000 parti all’anno e servizio nascita H24 con personale dedicato – per la selezione dei Punti nascita abilitati a praticare il parto indolore e i requisiti generali e specifici per garantire l’analgesia in totale sicurezza.

«All’Annunziata pratichiamo il parto analgesico dal 2002 – ha dichiarato il dr Pino Pasqua, direttore della Uoc Terapia Intensiva e Rianimazione – ma le Linee di indirizzo, di recente approvazione, normano il settore, recependo gli indirizzi del Piano Sanitario Nazionale in ordine al potenziamento della lotta al dolore, come prioritario processo di umanizzazione delle cure e del parto naturale».

Il Punto nascita dell’Annunziata risponde a pieno titolo agli indicatori richiesti dalla normativa in vigore:

Quattro sale parto con due sale operatorie adiacenti, di cui una per le urgenze;

2100 parti all’anno erogati H24 con team specialistico dedicato;

25% parti fisiologici in analgesia;

Reparto di rianimazione per eventuali trattamenti intensivi e subintensivi;

Protocolli consolidati per la gestione delle urgenze/emergenze ostetriche e neonatali;

Team multidisciplinare;

Clinical competence ovvero un congruo numero di partoanalgesia praticate all’anno.

«Le linee guida – ha dichiarato il dr Pasqua – che fra l’altro pongono la Calabria tra le prime tre Regioni che si sono dotate di regolamentazione, restituiscono l’evidenza scientifica ad un lavoro che facciamo da anni e che aveva necessità di essere riconosciuto e disciplinato. Il Punto nascita dell’Annunziata di Cosenza ha tutte le carte in regola per garantire il diritto delle mamme ad un parto indolore in totale sicurezza».

Commenta

commenti