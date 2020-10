Cassano Ionio, aggiornamento albo scrutatori del seggio elettorale

A firma del sindaco della Città delle Terme, Gianni Papasso, è stato diramato un avviso pubblico riguardante l’aggiornamento periodico dell’Albo unico delle persone idonee all’Ufficio di Scrutatore di Seggio Elettorale.

Il primo cittadino, visto che ai sensi dell’art.1 della legge 8/3/1989, n.95, come modificato dall’art.9 della legge 30 aprile 1999, n.120, pubblicata sulla G.U. n.101 del 3/5/1999, in ogni Comune della Repubblica è tenuto un unico Albo delle persone idonee all’Ufficio di scrutatore di seggio elettorale, comprendente i nominativi degli elettori che presentino apposita domanda e rilevato che, ai fini dell’aggiornamento periodico di detto Albo, entro il mese di ottobre di ogni anno, nell’Albo Pretorio del Comune e in altri luoghi pubblici, deve essere affisso apposito manifesto, ha invitato gli elettori che abbiano interesse ad essere inseriti nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale, a presentare domanda, entro il 30 novembre dell’anno in corso presso l’Ufficio Elettorale del Comune. Nell’avviso, si precisa che l’inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: essere elettore del Comune; aver assolto gli obblighi scolastici. Sono esclusi dalle funzioni di scrutatore di seggio elettorale coloro che si trovino nelle condizioni di cui all’art.23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960, n.570, ed all’art.38 del T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30/3/1957, n. 361. Per il ritiro dei modelli di domanda e per ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al personale addetto all’Ufficio Elettorale comunale durante il normale orario di lavoro. Si precisa inoltre che, tenuto conto del carattere permanente delle iscrizioni già effettuate, gli elettori già iscritti all’Albo unico delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale non devono ripresentare nuova domanda di iscrizione.

