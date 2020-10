Distretti del Cibo, incontro a Trebisacce con l’assessore Gallo

Infatti con deliberazione adottata nella seduta di lunedì 28 settembre, la giunta regionale ha dato il via libera – su proposta dell’assessorato all’agricoltura guidato da Gianluca Gallo – all’articolato che fissa le norme per dar forma, anche in Calabria, ai Distretti, il modello individuato dal legislatore nazionale per organizzare e sostenere i sistemi produttivi agricoli ed agroalimentari locali e promuovere, allo stesso tempo, lo sviluppo delle comunità delle aree rurali, attraverso la tutela della loro identità storica e culturale.

«Il nostro contributo allo sviluppo del Distretto del Cibo – ha dichiarato la delegata all’Agricoltura Antonella Acinapura – sarà concreto, reale e fattivo. Possiamo assumere fin da ora l’impegno di metterci a disposizione dei cittadini e del territorio per facilitare e agevolare tutte le procedure che saranno necessarie per valorizzare al massimo le eccellenze e i prodotti locali, anche al fine di promuovere il giusto riconoscimento per chi investe nella propria terra e in un turismo che non sia più solo stagionale ma che nella sua accenzione enogastronomica trovi la dimensione ottimale. Stiamo scrivendo una pagina importante del futuro dell’Alto Ionio e della Calabria e non accetteremo di essere, insieme a tutti coloro che credono nel valore dei frutti della terra, nulla di meno che protagonisti. Ringrazio l’Assessore Gallo per la sua presenza su Trebisacce e per la grande disponibilità e attaccamento che da sempre dimostra al territorio».