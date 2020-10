Premio Ausonia 2020, ecco tutti i vincitori

Grande successo ha riscosso la sesta edizione del Premio Ausonia 2020, evento ideato da Antonio Maria D’Amico e dalla FITA Cosenza in collaborazione con la FITA Nazionale e della Pro Loco di Rossano “La Bizantina”.

Savino Zaba, conduttore Rai, ha presentato la cerimonia di consegna dei premi realizzato dal maestro orafo Michele Affidato. A confermare l’alto valore culturale della manifestazione è il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero per i Beni e le attività culturali (MIBACT).

I vincitori del Premio

Sono stati insigniti l’attore Francesco Pannofino, il regista Angelo Longoni, l’attrice teatrale Grazia Scuccimarra, il cantante Riccardo Fogli, il giovane attore Alessio Praticó, il regista calabrese Gianluca Gargano e la Federazione Italiana Teatro Amatori. Inoltre, per la categoria Tv sono stati premiati gli attori Francesco Castiglione e Liliana Fiorelli, mentre il premio giornalismo dedicato al compianto Fausto Taverniti è stato consegnato alla nota giornalista del Tg2 Maria Leitner. Il Premio Ausonia per la resilienza è stato assegnato alla Città di Bergamo per l’alta rappresentatività istituzionale ed umana, seppur straziata fin dall’inizio della pandemia mentre il “Premio Ausonia per la Solidarietà” è andato alla Croce Rossa Italiana per l’instancabile ruolo svolto in prima linea nella lotta al Covid-19.

Sono stati omaggiato tre grandi personaggi della storia dello spettacolo italiano: Pietro Garinei, Ennio Morricone e Franca Valeri, con le esibizioni di Marco Simeoli, Daniele Derogatis e Francesco Lappano. Enel è stato main sponsor e anche quest’anno il Premio, che ha come Presidente del Comitato tecnico scientifico il grande Enzo Garinei, ha avuto il patrocinio della Regione Calabria, della Provincia di Cosenza, della Città di Corigliano-Rossano e dell’Unpli Cosenza.

