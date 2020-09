Castrovillari: ottavo memorial Amoroso di Tennistavolo, aspettando la Tappa del Giro d’Italia

I Premiati nel singolo assoluto sono stati:

1 class. Eros Perri ( T. T. Castrovillari); 2 class. Steven Fiore ( T. T. Nuova Luzzi);3 class. Massimo Mittiga( Galaxy Rc);3 class. Fabio Lacava ( Casper RC).

Per la quinta e sesta categoria sono saliti sul podio: 1 class. Fabio Lacava ( T. T. Casper Rc); 2 class. Massimo Mittiga ( Galaxy Rc); 3 class. Domenico Veltri ( T..T. Castrovillari), 3 class. Antonio Sallorenzo ( T. T. Spezzano Albanese).

Nel promozionale si sono imposti: Francesco Nardone, Ilaria Buonfrate, Pasquale Saladino, Sofia Aloisio.

Premio speciale pure alla Campionessa Marka Veltri per i risultati prestigiosi raggiunti nella scorsa stagione agonistica.

Il grazie di cuore per tutto e tutti è arrivato dal presidente dell’Asd Castrovillari, Giuseppe De Gaio il quale ha incordato i colleghi delle Società: Claudio Brandi Casper (Rc), Massimo Mittiga Galaxy (Rc), Antonio Mastroianni Conflenti (Cz), Mario Federico Nuola di Luzzi e Paolo Cucci di Spezzano Albanese, oltre agli atleti, ai familiari dei piccoli pongisti.

Espressioni di gratitudine sono state espresse per la segretaria Elvira Di Nunzio e ad Elisabetta De Gaio che si sono occupate della registrazione dei presenti nel rispetto del “Protocollo di dettaglio per la prevenzione e la protezione da contagio Covid-19 durante lo svolgimento delle attività di tennistavolo”, emesso dalla FITeT.

E in particolare per il Vice Presidente della Polisportiva del Pollino Città di Castrovillari Aurelio Erbino che ha donato ai premiati la maglia ricordo del Giro d’Italia e alla fiduciara Coni Anna De Gaio per essere stata presente al Memorial.