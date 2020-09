Celestino: collezione Freud, il successo dell’eleganza

Maison Celestino con la Collezione Freud. Il sole al tramonto, il vento tra gli ulivi scolari, il verde intenso di una natura madre di creazioni superbe legate inscindibilmente alla loro appartenenza.

Tutto questo ed altro ancora evoca la emozionante rassegna degli abiti proposti da Maison Celestino con la Collezione Freud – P/E 2021 nella sfilata di presentazione svoltasi presso la storica e elegante Vaccheria Foti di Rossano, terra d’origine del brand. La collezione si è distinta da subito per la delicatezza della palette cromatica che trova proprio nella natura la sua vera esaltazione, quasi a voler ridare ai nobili tessuti creati e lavorati dalla Maison la loro antica origine ed il loro dichiarato fine di sofisticatezza e semplicità stilistica. Trenta capi di Altamoda che, nelle nuances dal bianco al lilla, dal verde all’ecrù completano un quadro di rinnovata eleganza cromatica e di stile, in cui ancora una volta è il tessuto e la sua laboriosa creazione ad essere i protagonisti indiscussi. Un nutrito parterre di addetti ai lavori, giornalisti specializzati, fotografi e di ospiti appartenenti al mondo delle istituzioni e della società civile, nel rigoroso rispetto delle vigenti limitazioni sanitarie ha vissuto l’intensità creativa che sta dietro ad ogni creazione, quasi esclusivamente realizzata al telaio a mano tradizionale con scrupolosa confezione sartoriale rigorosamente Made in Italy. La serata è stata condotta con eleganza e competenza dalla presentatrice Veronica Maya, che della Maison ha voluto indossare un prezioso capo da sera in pura seta. Numerosi i momenti di assoluta suggestione tra i quali il defilé della apprezzata modella testimonial del brand, Aline Marques, accompagnata da un meraviglioso cane bianco da passerella. Vibranti le parole della portavoce aziendale Caterina Celestino, la quale nel nascondere l’emozione ha voluto salutare il pubblico presente e ringraziare tutti i collaboratori all’organizzazione dell’evento, sottolineandone l’alta professionalità. Il gran successo di pubblico e l’ottima riuscita dell’evento, sotto la direzione artistica di Giovanni Scura, hanno senz’altro premiato la scelta di Maison Celestino di condurre il defilé nel proprio contesto territoriale, combinando le esigenze legate alle limitazioni sanitarie con l’opportunità di veder sfilare i propri capi nella terra che del brand rappresenta luogo di tradizioni secolari e fonte ispiratrice. Ufficio stampa diretto da Maria Cristina Rigano, acconciature realizzate da Cat Italia by Pixel C3, trucco affidato dalla Academy di Antonio Riccardo e Nicola Acella. Tra i tanti ospiti nel parterre la giornalista televisiva Simona Branchetti.

