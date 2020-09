Rete idrica, diversi interventi sul territorio

Celadi, riparazione fino a tarda notte. Via Gullo, rimossa ostruzione.

Carenza idrica, a seguito degli interventi di riparazione apportati nella notte per l’importante perdita individuata sulla condotta di contrada Celadi, potrebbero esserci disagi nel pomeriggio e tracce di terra nella condotta della rete bassa.

È quanto fa sapere l’ufficio manutentivo sottolineando che nel caso, il fenomeno non deve causare allarmismo.

L’Ufficio coglie inoltre l’occasione per informare che nel pomeriggio di ieri (mercoledì 23) è stata rimossa l’ostruzione nel serbatoio di via Gullo, concausa della carenza idrica in buon parte dello scalo di Corigliano. Si continua a monitorare la situazione per superare la fase e portare a soluzione la problematica.

