Posta di Cantinella, riapertura in settimana

Interventi causa chiusura gia ultimati. Malavolta: «Ininterrotta attenzione amministrazione».

Le Poste di Cantinella potrebbero riaprire, salvo imprevisti, già nei primi giorni della settimana entrante. Già completati i lavori per la rimozione delle cause che ne avevano determinato la chiusura. È quanto rassicura il vicesindaco Claudio Malavolta ribadendo l’impegno dell’Amministrazione Comunale nel ridurre al minimo i disagi per i residenti della popolosa frazione e sottolineando che l’interlocuzione con la Società era e resta costante.

