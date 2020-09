Fondo per le Aree Interne, a Campana vanno circa 80mila euro

Intercettati finanziamenti per il sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali.

C’è anche il comune di Campana nella platea dei comuni beneficiari individuati dal Dpcm «Aree Interne» tramite il quale sono stati stanziati dal governo centrale 210 milioni di euro per il triennio 2020-2022. I finanziamenti, legati al sostegno delle attività economiche, artigianali e commerciali, sono stati destinati a circa 3mila comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti. Le modalità di intervento possono prevedere l’erogazione di contributi a fondo perduto per le spese di gestione oppure iniziative che agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on line e di vendita a distanza. Campana è destinataria di 33.233 euro per l’anno 2020 e di due tranche da 22.148 per il 2021 e il 2022.

«Ancora una volta riusciamo a dirottare sul nostro comune finanziamenti pubblici importanti – ha commentato il sindaco Agostino Chiarello – e grazie ai fondi governativi possiamo garantire al nostro tessuto economico una boccata di ossigeno dopo un periodo duro come quello che ci siamo lasciati alle spalle. E ancora una volta non graveremo sulle tasche della cittadinanza, grazie alla capacità di intercettare finanziamenti che in questi cinque anni ci hanno permesso di intervenire su tutti i settori del nostro comune in maniera efficace e tempestiva senza chiedere maggiori tributi ai nostri concittadini. Dopo i fondi per la mitigazione del rischio idrogeologico oggi portiamo a casa l’ennesimo risultato frutto di un lavoro sinergico fra uffici e amministrazione di cui andiamo orgogliosi. Abbiamo migliorato il volto di Campana, che oggi è un comune più sicuro, vivibile, attrattivo».

Commenta

commenti