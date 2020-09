Sono giorni di passione per i tanti automobilisti che, per forza di cose, devono transitare sul tratto della 106 che congiunge Corigliano Rossano con Mirto. Il motivo dei rallentamenti è da ricercare nei lavori in corso da parte di Anas per consentire la costruzione di una rotatoria presso Lampa-Bucita. Code ormai insostenibili che rendono un’autentica Odissea quelle poche centinaia di metri che si rivelano, invece, un noiosissimo ingorgo.

