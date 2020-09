Ospedale di Corigliano, richiesto un consiglio comunale

Il «Coordinamento territoriale per la difesa del diritto alla salute dei cittadini», superando ogni appartenenza politica, sente la necessità di denunciare ai preposti Enti la condizione in cui versa l’ospedale «Guido Compagna» di Corigliano.

Il «Coordinamento territoriale per la difesa del diritto alla salute dei cittadini» porta a conoscenza la grave operazione di scippo e di depauperamento «immotivati», in atto a Corigliano, anche in spregio della Costituzione Italiana che tutela i cittadini.

Pertanto, lo scrivente Coordinamento chiede urgentemente la convocazione di un Consiglio Comunale monotematico aperto, volto a chiarire e ad avviare a soluzione le gravi tematiche che in questi giorni stanno coinvolgendo la sanità di Corigliano Rossano.

Commenta

commenti