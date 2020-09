Amministrative Castrovillari, la sanità irrompe in campagna elettorale

«La salute è ancora un diritto»? Le civiche di Santagada organizzano un convegno per parlare del Ferrari

Di sanità se ne parla continuamente ma di soluzioni se ne traggono ben poche. In merito ad uno dei più caldi temi per la comunità di Castrovillari e l’intero territorio, la coalizione civica guidata da Peppe Santagada ha organizzato un convegno all’aperto e in pieno centro, affinché sia fruibile a tutti i cittadini.

Giovedì 10 settembre, alle ore 19.00 in Piazza Municipio, relazioneranno Ferdinando Laghi, Presidente di Isde International e Gianni Cicero, già direttore dell’Unità Operativa Oncologica del «Ferrari». Concluderà il candidato sindaco, Giuseppe Santagada. Agli interventi seguirà un dibattito con i candidati consiglieri della coalizione e con i cittadini che vorranno prendere parte all’evento.

Dopo gli appuntamenti pubblici con i cittadini, prima a Cammarata e poi in contrada Vigne, il Progetto civico di Santagada ha voluto organizzare un momento di approfondimento consegnando in pubblica piazza l’esperienza di chi per anni ha coordinato il lavoro dei reparti.

Un’occasione per illustrare anche i punti programmatici della coalizione civica in merito alla sanità e nello specifico al nosocomio, per il quale le civiche hanno previsto una serie di interventi e proposte per migliorare le condizioni di emergenza dello spoke.

Commenta

commenti