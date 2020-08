A Tortora tutto pronto per il “Filmare”, il festival dedicato al cinema del mare

Il nove agosto il gran finale della rassegna cinematografica. Presidente di giuria sarà l’attore Sebastiano Somma

Il mare come risorsa, turistica ed ambientale che diventa risorsa economica e culturale da valorizzare nei suoi molteplici aspetti.

Sulla base di tali premesse l’Associazione Culturale CalabriArtes, presieduta da Enzo De Carlo, ha ideato e realizzato il “Festival Filmare- i cortometraggi che raccontano il Mare” riservato a registi italiani ed internazionali che nei loro corti di diverso genere, dalla pura fiction a quelli documentaristici, raccontano le storie del mare. Tra tutti i cortometraggi in concorso, otto sono stati quelli selezionati per l’evento finale e quindi in gara per aggiudicarsi il Premio Filmare 2020 “Miglior Film”.

E l’evento finale si terrà proprio di fronte al suggestivo lungomare di Tortora, comune dell’alto tirreno cosentino, che per il terzo anno consecutivo ha ottenuto il prestigioso riconoscimento Internazionale della Bandiera Blu. Un merito per l’attuale Amministrazione Comunale il cui impegno verso le tematiche ambientali è riconosciuto ed apprezzato (è anche Comune Riciclone per la migliore raccolta differenziata).

Tortora vanta anche una storia millenaria e il Museo di Blanda con i suoi reperti archeologici risalenti ad epoche antichissime, dal Paleolitico Inferiore all’epoca altomedievale, ne testimonia le origini e le tappe storico-evolutive. Un museo multimediale che recentemente è stato arricchito con una sala immersiva.

Presidente di Giuria sarà Sebastiano Somma che, oltre alle tante produzioni televisive e cinematografiche di straordinario successo, ha anche realizzato “Il Bacio Azzurro – la grande Magia dell’Acqua” film che educa i ragazzi e giovani al rispetto dell’acqua e dell’ambiente.

La prima parte della serata sarà dedicata a riflessioni e contributi sul tema “Il mare come risorsa: l’importanza della Bandiera Blu “con la partecipazione di Rappresentanti Istituzionali locali e regionali ed esperti nel campo del Turismo.

A presentare la serata Francesca Russo, collaboratrice de L’Eco dello Jonio e conduttrice televisiva che si è meritatamente conquistata un posto di rilievo nel panorama televisivo regionale e non solo e attualmente è anche impegnata su SKY Sport nel programma “The Boat Show” legato al mondo del mare e alla nautica.

L’appuntamento è quindi per domenica 9 Agosto 2020 alle 21,30 in piazza Stella Maris per questa importante manifestazione realizzata in collaborazione con il Comune di Tortora -Assessorato alla Cultura e Assessorato alle Attività Produttive. Il tutto naturalmente si svolgerà nel pieno rispetto delle norme e delle direttive Anti Covid-19.

