Miss Italia in Calabria 2020: il concorso si farà e partirà dal prossimo agosto

Nella suggestiva cornice del Chiostro San Domenico di Cosenza la CarliFashionAgency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio ha dato il via alla nuova stagione del concorso di bellezza in Calabria. Presente anche Rosaria Succurro, Assessore al turismo e marketing territoriale.

L’agente regionale Linda Suriano, ha precisato che le selezioni inizieranno il prossimo Agosto. Secondo l’agente il concorso non è solo una competizione ma una vera e propria esperienza formativa per le Miss che vorranno partecipare e mettersi in gioco.

“Voglia di aggregare la bellezza delle ragazze con quella dei luoghi” afferma l’Assessore al turismo e marketing territoriale Rosaria Succurro, augurando un in bocca al lupo a tutte le ragazze protagoniste di Miss Italia 2020.

Una realtà che deve andare avanti nonostante il periodo dal quale l’Italia con cautela sta provando ad uscire perché secondo la patron del concorso Patrizia Mirigliani: “La ricchezza del concorso sono le nostre Miss, e che nonostante l’emergenza Covid Miss Italia non si ferma e entro Dicembre si prepara a svolgere l’edizione speciale nella quale sarà eletta la Miss Italia 2020”.

