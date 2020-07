Ferrovia ionica, al via l’installazione dei portali elettrici nelle stazioni

Soddisfatto il presidente dell’associazione Ferrovie in Calabria, Roberto Galati: «Parte un’altra importante fase dei lavori»

Con l’avvio dell’installazione dei portali di stazione proseguono i lavori di elettrificazione della linea ferroviaria jonica nel tratto Sibari-Catanzaro Lido.

«L’avevamo annunciato alcuni giorni fa – scrive il presidente dell’associazione “Ferrovie in Calabria” Roberto Galati – ed oggi è finalmente realtà: un nuovo piccolo, ma importantissimo passo nei lavori di elettrificazione della Ferrovia Jonica tra Sibari e Catanzaro Lido».

Il riferimento del presidente Galati è all’installazione dei primi portali di sostegno e tesatura della catenaria, posti nei pressi delle radici dei deviatoi all’ingresso delle stazioni. Trattandosi di una progettazione apposita, diversa per ogni stazione in base alla conformazione dei piazzali, numero di binari, segue tempistiche diverse rispetto a quelle dell’installazione della palificazione in piena linea, che infatti, come gli osservatori più attenti avranno notato, termina ad alcune centinaia di metri prima degli scambi di ogni stazione.

I primi portali iniziano a prendere forma alla stazione di Calopezzati che, ovviamente nelle prossime settimane, saranno seguite da tante altre.

Non dovrebbe inoltre mancare molto all’avvio dei lavori di installazione dei pali tra le stazioni di Corigliano e Sibari, al seguito della risoluzione delle problematiche di vincolo archeologico poste dalla Soprintendenza Abap per le Provincie di Catanzaro, Crotone e Cosenza: è questa, quindi, una ulteriore occasione per ribadire quanto sia necessario velocizzare al massimo i lavori di completamento dell’elettrificazione tra Sibari e Crotone, in attesa della risoluzione (definitiva o temporanea, in caso si opti per la costruzione di una variante) delle criticità all’interno della galleria di Cutro.

«Allo stesso tempo – spiega ancora Roberto Galati – visto che comunque il completamento dell’elettrificazione del tratto Catanzaro Lido – Sibari rischia di andare per le lunghe, risulta necessario avviare al più presto i lavori di velocizzazione ed elettrificazione della tratta Catanzaro Lido – Lamezia Terme Centrale, peraltro già finanziati ed approvati dal CIPE: questi due provvedimenti eviterebbero quindi il persistere dell’isolamento ferroviario delle città di Crotone e Catanzaro, che verrebbero servite da collegamenti a lunga percorrenza rispettivamente via Sibari/Paola o via Adriatica, e via Lamezia Terme Centrale».

