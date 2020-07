Turismo, per Expedia.it la Calabria è la “sorpresa dell’anno”. La soddisfazione di Orsomarso

Esulta l’assessore al turismo della Regione Calabria: «Premiato il nostro impegno»

«Il nostro impegno per consentire una ripartenza del turismo in sicurezza è stato ripagato». Questo il commento dell’assessore regionale al turismo, Fausto Orsomarso, commentando la ricerca realizzata dall’importante portale di viaggi Expedia.it in collaborazione con Panorama che posiziona la Calabria tra le mete preferite dagli italiani e “bolla” la nostra regione come la «sorpresa dell’anno».

«Una gemma nascosta, sconosciuta a tanti», secondo il portale turistico. «Una regione che spicca per la sua forte crescita turistica grazie anche alla bellezza delle spiagge poco affollate».

«Abbiamo avuto fiducia – commenta Orsomarso – fin dall’inizio nella possibilità della Calabria di proporsi come meta per le vacanze, grazie soprattutto alla sua capacità di limitare la diffusione del contagio, e abbiamo investito risorse importanti e snellito le procedure per consentire agli imprenditori turistici di resistere alla crisi e di avere fiducia nella ripresa delle proprie attività. Il risultato della ricerca di Expedia e Panorama – conclude – segna una iniezione di ottimismo non solo per questa difficile estate, ma anche per la programmazione delle prossime stagioni».