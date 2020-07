Precipita da un balcone, bimbo trasferito d’urgenza a Cosenza

È successo pochi minuti fa nella frazione di San Giacomo nel comune di Acri. L’elisoccorso ha portato il piccolo all’ospedale hub “Annunziata”

elisoccor

È precipitato da un balcone ma le sue condizioni di salute non dovrebbero essere allarmanti. Ad essere rimasto vittima dell’incidente un bambino residente nella frazione di San Giacomo nel comune di Acri. Non si conoscono ancora le dinamiche dell’accaduto ma pare che il piccolo avesse già un problema pregresso ad una gamba e, perdendo l’equilibrio, è caduto giù dal ballatoio. tempestivi i soccorsi. Sul posto è atterrato l’elisoccorso del 118 che ha trasportato il giovane presso l’ospedale hub “Annunziata” di Cosenza. Non sarebbe in pericolo di vita e le sue condizioni sono costantemente monitorate dai sanitari del nosocomio bruzio.

Appena tre giorni fa stessa sorte era capitata ad un bambino di Crosia Mirto, precipitato dal primo piano di una palazzina in piazza Archimede (leggi anche Precipita dal balcone, bambino trasferito d’urgenza all’Annunziata).

