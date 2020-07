Il celebre “paesologo” il 17 luglio sarà nel piccolo centro arbëreshë del Pollino. Insieme a lui il polistrumentista Peppe Mazzotta

Il “paesologo”, come ama definirsi lui stesso, Franco Arminio farà tappa a Civita per presentare “La cura dello sguardo”. È questo il titolo del nuovo libro di poesie edito da Bompiani, «una piccola farmacia poetica» che raccoglie la sua opera di militante ascolto del mondo, percorrendo l’Italia dei paesi, dove già da tempo Franco Arminio registrava una epidemia in corso: quello che ha definito «autismo corale, una sorta d’invalidità di massa, dove ognuno fa la manutenzione della sua solitudine».

Ad accogliere il paesologo il 17 luglio alle 18,30, sarà il suggestivo borgo di Civita presso il giardino del ristorante l’Oste d’Arberia grazie all’impegno dell’associazione culturale “Gennaro Placco”, presieduta da Stefania Emmanuele, che già nel 2019 si è fatta promotrice della prima nazionale della precedente raccolta di poesie “L’infinito senza farci caso”. Ad accompagnare la poesia di Arminio, i suoni del talentuoso polistrumentista castrovillarese Peppe Mazzotta. L’evento è stato sponsorizzato dalla società Gas Pollino.

“La cura dello sguardo. Piccola farmacia poetica” è un volumetto fitto di racconti come gli scaffali di un antico speziale in cui i versi chiedono alla lingua di farsi strumento di conoscenza, e di quella intima vicinanza della quale abbiamo tutti più che mai bisogno. E se non ci sono certezze, se tutti siamo un po’ più fragili, a curarci sopraggiunge la fiducia nella capacità della poesia di unire i nostri sguardi: «Per fare comunità, per dare coraggio al bene».

In un tempo in cui si parla di distanziamento dagli altri, bisogna procurarsi un distanziamento da noi stessi, incarnarci veramente nell’aria del mondo, essere soci della luce, metterci al servizio delle cose. La “paesologia” è «l’arte dell’incontrare e raccontare i paesi e i luoghi, percepiti come centri di vita associata immersi nel territorio e nella storia e interpretati fuori da ogni rigido schema disciplinare». Civita e Arminio, su questo, avranno molto da raccontare, direttamente ed indirettamente.

di Giovanni Belcampo

