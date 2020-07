Cariati, su via Cristoforo Colombo ritorna il mercatino dell’estate

E-state in fiera: i commercianti e i venditori possono chiedere di partecipare entro giovedì 16 luglio

Souvenir, artigianato, articoli da regalo, giochi, giostre per bambini e aree per la somministrazione di bevande ed alimenti, da sabato 18 e fino al 13 settembre sul lungomare Cristoforo Colombo torna il mercatino E-state in fiera. Commercianti e venditori possono richiedere di parteciparvi entro le ore 12 di giovedì 16. Avviso e modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del Comune.

È quanto fa sapere il Sindaco Filomena Greco sottolineando che l’organizzazione deli spazi e la disposizione degli stand dell’iniziativa che si terrà dalle ore 21 alle ore 2 sarà determinata dalle misure di prevenzione anti-covid.

Nei pressi della Villetta Padre Pio, nel tratto tra il torrente Pannizzara ed il lido Gattopardo, tra la piazzetta Cooperativa ed il lido Area 51; nelle vicinanze della statua Madonnina, al lido Mojito, tra il bar Leonardo e la gelateria Fortino, tra l’Hotel Nettuno ed il torrente Varco, di fronte alla villetta Lavoratori del mare. Sono, queste, le postazioni dove saranno allestiti gli stand. Nel parcheggio adiacente al Campo sportivo, invece, saranno installati giochi e giostre per bambini.

