Covid-19: in provincia 2 nuovi casi, 7 guariti e 1 decesso. Ecco dove – TABELLA e GRAFICI

Tornano a muoversi tutte le curve epidemiche in provincia di Cosenza. La notizia più importante è che continua l’ascesa ininterrotta, ormai da due settimane, sulla scala dei guariti: oggi se ne contano 149 totali (+7 rispetto a ieri). Le nuove negativizzazioni sono a Bocchigliero (+6) che di fatto dimane con solo 3 positivi dopo che nella cittadina della Sila Greca si erano raggiunti i 22 casi; 2 nuovi guariti a Montalto Uffugo e 1 nuovo a Parenti, tutti legati alla scia di Torano Castello. Lì dove, oggi, il coronavirus torna a far parlare di sé. Già perché dei due nuovi contagi che si sono registrati in provincia uno è proprio nel paese della Valle Crati dove, ricordiamo a Pasqua era venuto fuori il caso della Rsa che poi sarebbe diventato il focolaio più importante registratosi fino ad ora in Calabria e dove oggi si è registrata anche l’unica nuova vittima. L’altro nuovo positivo, invece, è a Cosenza città. Nel capoluogo bruzio proprio oggi alcuni esercenti del settore della ristorazione, che avevano approfittato dell’ordinanza della presidente Santelli per ritornare timidamente a lavorare, hanno protestato contro la sentenza del Tar di annullare proprio il provvedimento “di fiducia” della Governatrice (leggi anche La battaglia di Giovanna che si ammanetta contro la chiusura della sua gelateria a Cosenza).

Cosa succede invece sullo Jonio cosentino

Come sempre ad illuminarci è il responsabile del dipartimento igiene e sanità pubblica dell’Asp per i distretti Jonio nord e sud, Martino Rizzo, che traccia la mappa del territorio.

«In base ai risultati – dice Rizzo – sono sicuro che tra poco potremo dichiarare Bocchigliero Covid free. Ma anche Oriolo è sulla via giusta. L’ultimo caso, del 28 aprile, è in fase di negativizzazione e tutti i contatti sono risultati negativi. Il caso, pertanto, dovrebbe essere una “coda” del focolaio che si è sviluppato in quella cittadina, ed il fatto che non ci sia stata la diffusione tra i contatti, indica che le misure di distanziamento sono state rispettate ed hanno funzionato. Bravi gli Oriolesi! Appena sarà possibile riprendere le attività verificheremo le ulteriori eventuali guarigioni».

La situazione a Trebisacce e Villapiana. «Negativi anche i tamponi dei contatti del caso di Trebisacce – aggiunge Rizzo – che al momento resta un caso isolato, presumibilmente di importazione, e di Villapiana, caso a probabile diffusione familiare (e ci sono numerosi altri casi in cui, pur applicando le misure preventive, non si riesce a impedire la diffusione del virus in famiglia o in collettività chiuse). Tutto bene, comunque, l’alto Jonio».

Mistero su Corigliano-Rossano. «Non pervenuto» dice Rizzo che poi aggiunge: «Qualcuno – scandisce con una nota polemica – non sembra comprendere i disagi, la sofferenza, l’ansia, le difficoltà, qualche volta la disperazione, che insorgono nelle “persone” che da tempo sono costrette a convivere col virus, e non vedono l’ora di avere il risultato del tampone effettuato: una scelta evidentemente sbagliata, quella di dare priorità ad altre situazioni, che spero non dovremo pagare caro. Abbiate pazienza, resistete, la fine delle vostre sofferenze è vicina. Appena ce lo consentiranno saremo da voi. Dopo la notte viene sempre il giorno». Mentre ancora è aperta la lotta, ormai tutta politica e manageriale, tra sindaco Stasi, Asp di Cosenza e Regione Calabria di attivare un nuovo laboratorio covid proprio nella terza città della Calabria.

COMUNE CONTAGICOVID19 GUARITI MORTI Torano Castello 79 1 5 San Lucido 53 22 4 Corigliano-Rossano* 42 21 2 Rogliano 34 24 1 Oriolo 28 2 1 Cosenza 26 15 2 Bocchigliero** 22 15 3 Paola 15 5 1 Bisignano 11 0 0 Marzi 10 2 1 Montalto Uffugo 10 2 0 Fagnano Castello 7 0 1 Rende 8 3 2 Belsito 7 2 1 Amantea 6 1 2 Piane Crati 6 1 0 Santo Stefano di Rogliano 5 4 0 Luzzi 5 0 0 Figline Veglituro 5 3 0 Altomonte 5 1 0 Cariati 4 3 0 Dipignano 4 1 0 Acri 4 0 0 Marano Marchesato 4 0 1 San Marco Argentano 4 1 0 Scala Coeli 4 1 1 Carpanzano 3 3 0 Fuscaldo 3 2 0 Terranova da Sibari 3 2 0 Cetraro 3 0 1 Francavilla Marittima 3 0 1 Mangone 3 2 0 Rota Greca 3 0 0 Villapiana 3 0 0 San Martino di Finita 3 0 0 Casali del Manco 2 1 0 Santa Caterina Albanese 2 0 0 Roggiano Gravina 2 1 0 Marano Principato 2 0 0 Parenti 2 2 0 Castrovillari 2 2 0 Mendicino 1 1 0 Praia a Mare 1 1 0 Santa Maria del Cedro 1 1 0 Belvedere 1 0 0 Cassano Jonio 1 0 0 Colosimi 1 0 0 Crosia 1 0 0 Diamante 1 0 0 Frascineto 1 0 0 Grimaldi 1 1 0 Lattarico 1 0 0 San Pietro in Guarano 1 0 1 Santa Sofia d’Epiro 1 0 0 Trebisacce 1 0 0 Tortora 1 0 0 TOTALE 462 149 31

*Nella tabella odierna non sono riportati ancora i nuovi guariti pervenuti in serata e annunciati da Rizzo

** È stato aggiunto alla conta totale un paziente contagiato e deceduto nelle settimane scorse che era stato erroneamente assegnato a Corigliano-Rossano

L’andamento di tutti i nuovi contagi giorno per giorno dal 29 febbraio ad oggi

