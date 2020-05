Covid-19: da oggi anche Oriolo non è più “zona rossa”. Il peggio è alle spalle?

Lo annuncia l’Amministrazione Comunale a seguito della Nuova ordinanza del Presidente delle Regione Jole Santelli

Nell’ordinanza del 3 maggio 2020 varata per le “zone rosse” dal Presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, non compare il comune di Oriolo, il paese più colpito dall’epidemia nell’area ionica cosentina, dopo oltre un mese, esce dalle restrizioni adottate dalla Regione per contenere la diffusione del Coronavirus.

Oriolo dovrà attenersi alle comuni normative nazionali e regionali. Quindi, anche i residenti che vivono altrove e desiderano rientrare in paese potranno farlo secondo le disposizioni della Regione Calabria ed in osservanza ad eventuali altri provvedimenti che il Comune intenderà adottare.

A partire da oggi verranno effettuati altri tamponi, probabilmente riconducibili all’ultimo caso di positività in ordine di tempo registratosi in paese il 30 aprile e comunque rientrante in contesti familiari già in osservazione da parte dell’Asp di Cosenza.

Intanto, nel Comune di Oriolo, verranno osservate le disposizioni dell’ultimo DPCM de 26 aprile e dunque non gli ulteriori permessi contemplati dall’ordinanza regionale del 3o aprile in quanto «senza spirito di contraddizione, riteniamo che un comune appena uscito dalla “zona rossa” debba seguire una diversa gradualità nelle riaperture. E’ con questo spirito che nei prossimi giorni verranno emanate apposite ordinanze sindacali in cui saranno dettagliate sia le linee guida per le modalità di riapertura delle attività, sia quali dovranno essere i comportamenti da adottare».

Oriolo, in totale, ha raggiunto 28 casi di persone positive al Coronavirus, tra cui, al momento, due guariti (compreso il sindaco) ed una decina di negativizzati (primo tampone negativo) e quindi sulla via di una guarigione completa, che necessita di due tamponi negativi consecutivi. Fuori dalla “zona rossa” anche il comune di San Lucido. Prolungato, invece, sino al 10 maggio il provvedimento nei confronti di Torano Castello.

