Turismo, Conte: «Stiamo elaborando delle proposte per sostenere il settore»

Uno dei settori più colpiti dalle restrizioni dovute al Coronavirus è il Turismo. L’esecutivo, guidato da Conte, spiega le linee guida per la ripresa

Il futuro del turismo con l’emergenza Covid 19 in corso è tutto in divenire. Il Governo, come ha dichiarato Repubblica, sembra avere le idee chiare per la ripartenza: «Con il nuovo decreto – annuncia il Premier Giuseppe Conte – annunceremo un programma di ripresa anche per le restanti attività economiche, anche se anticipo subito che bar e ristoranti non riapriranno il 4 maggio. Stiamo però lavorando per consentire ai ristoratori non solo consegne a domicilio ma anche attività da asporto».

Il Primo Ministro entra più nei particolari: «In ogni caso confidiamo di offrire a tutti gli operatori economici un orizzonte temporale chiaro, in modo da avere in anticipo tutte le necessarie informazioni e adottare per tempo le precauzioni utili a ripartire in condizioni di massima sicurezza. Il settore del turismo è quello più severamente colpito, anche perché non ha alcuna possibilità di rimediare, da solo, alle perdite accumulate. Il ministro Franceschini sta elaborando varie proposte per sostenere questo settore che, anche dal punto di vista economico, rimane uno dei punti di forza dell’intero “sistema-Italia».

