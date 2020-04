Covid19, 10 nuovi contagi in provincia di Cosenza. LA TABELLA COMUNE PER COMUNE E I GRAFICI

Otto dei nuovi contagi sono riconducibili al focolaio di Torano. Intanto a Corigliano-Rossano è il dodicesimo giorno senza nuovi casi di coronavirus

Continuano a registrarsi nuovi casi di contagi da Covid-19 nella provincia di Cosenza, per fortuna non in modo esponenziale ma comunque esistenti e non trascurabili. Manco a dirlo è il focolaio di Torano, il più importante che la Calabria abbia registrato in questa emergenza e anche l’ultimo in ordine di tempo, a dare maggiori preoccupazioni e a creare nuovi infetti. Otto casi dei dieci casi registratisi oggi sono scaturiti dal cluster di Villa Torano e sei di questi sono nel solo comune di Bisignano che porta il suo tetto dei contagi a 10.

Per il resto, sia sul Tirreno che sullo Jonio la situazione sembra più che tranquilla. Nella sibaritide, a Corigliano-Rossano, sono 12 giorni ormai che non si registrano più nuovi casi. La terza città della Calabria è ferma a 42 positivi (32 se si escludono 7 guariti e 3 deceduti).

«Anche stasera lo Ionio non ha casi». Ha ribadirlo è il responsabile dell’unità operativa di igiene e sanità pubblica dei distretti ionici, Martino Rizzo. «Diminuiscono le quarantene – aggiunge – e, quelle per motivi sanitari, sono ridotte veramente al lumicino. Ciò vuol dire che i contatti stretti con i casi, che devono stare in isolamento e sotto osservazione per individuare precocemente la comparsa di sintomi, si stanno riducendo sempre di più col trascorrere del tempo. E più il tempo passa, meno sono le possibilità per il virus di trasmettersi».

Ma è ancora presto per cantar vittoria alle latitudini normanno-bizantine. «Nei prossimi giorni – aggiunge Rizzo – aspettiamo alcune conferme, ci sono molti nostri concittadini colpiti dal virus che, finalmente, sono vicini al traguardo della negativizzazione. Per loro sarà la fine di un incubo, ma anche per noi sarà un sollievo, vedere che finalmente il numero delle guarigioni supererà quello dei casi. E l’obiettivo non è lontano. Qualche altro giorno e forse, se non ci saranno nuove “precipitazioni”, potremo guardare al futuro con occhio benevolo. Se si escludono i casi di “ritorno”, gli ultimi positivi accertati a Corigliano-Rossano risalgono al 4 aprile, quelli di Bocchigliero al 5, e l’ultimo caso di Oriolo è del 9. Ciò significa che, se siamo stati bravi a “distanziarci”, tra poco finirà il “tempo di incubazione” di 14 giorni del virus e potremmo essere più tranquilli, sempre se qualcuno, involontariamente, non ha alimentato col suo ritorno quel fuoco che arde sotto la cenere».

A seguire la tabella comune per comune e i grafici aggiornati con i dati ufficiali diramati dall’Azienda Sanitaria di Cosenza alle ore 19 di oggi (martedì 21 aprile). (mar.lef.)

COMUNE CONTAGI COVID19 GUARITI MORTI Torano Castello 76 0 1 San Lucido 53 7 4 Corigliano-Rossano 42 7 3 Rogliano 32 4 1 Oriolo 27 1 0 Cosenza 24 6 2 Bocchigliero 21 0 2 Paola 14 2 1 Bisignano 10 0 0 Marzi 10 1 1 Belsito 7 0 0 Rende 7 1 2 Amantea 6 0 2 Montalto Uffugo 6 0 0 Luzzi 5 0 0 Piane Crati 5 0 0 Santo Stefano di Rogliano 5 2 0 Acri 4 0 0 Dipignano 4 0 0 Fagnano Castello 4 0 1 Marano Marchesato 4 0 1 Altomonte 3 1 0 Cariati 3 3 0 Carpanzano 3 2 0 Casali del Manco 3 0 0 Cetraro 3 0 1 Figline Veglituro 3 0 0 Francavilla Marittima 3 0 1 Fuscaldo 3 1 0 Mangone 3 0 0 Rota Greca 3 0 0 Scala Coeli 3 0 0 Terranova da Sibari 3 0 0 Marano Principato 2 0 0 Parenti 2 0 0 Roggiano Gravina 2 1 0 San Marco Argentano 2 0 0 San Martino di Finita 2 0 0 Belvedere 1 0 0 Cassano Jonio 1 0 0 Castrovillari 1 0 0 Colosimi 1 0 0 Frascineto 1 0 0 Grimaldi 1 0 0 Lattarico 1 0 0 Mendicino 1 1 0 Praia a Mare 1 1 0 San Pietro in Guarano 1 0 0 Santa Maria del Cedro 1 1 0 Santa Sofia d’Epiro 1 0 0 Tortora 1 0 0 Villapiana 1 0 0 TOTALE 426 42 23



L’andamento di tutti i nuovi contagi giorno per giorno dal 29 febbraio ad oggi

La proiezione della curva dei contagi, dei guariti e dei morti. In base al calcolo regionale nella curva dei contagi totali vengono esclusi (sottratti dal totale) morti e guariti:

