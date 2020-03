Calano sia i nuovi morti che i casi positivi: 683 decessi e 3491 nuovi contagi da Coronavirus

Il bollettino giornaliero della Protezione civile circa contagi, decessi e guarigioni dal Coronavirus al 25 marzo

L’ultimo bollettino nazionale arriva della Protezione civile in una conferenza stampa che si è tenuta senza il commissario per l’emergenza Coronavirus. Angelo Borrelli; ha la febbre, è stato sottoposto al tampone di cui si attendono i risultati. A sostituirlo Agostino Miozzo, direttore del dipartimento di Protezione civile. Secondo il nuovo bilancio, sono 3491 i casi positivi in più, 683 nuove vittime che porta il totale a 7.503. Mentre il numero delle persone attualmente positive sale così 57.521 a pazienti.

Dati più confortanti rispetto al bilancio di ieri, 24 marzo, si registra infatti un calo sia per quanto riguarda le nuove vittime che i casi positivi in più. Complessivamente sono state colpite dal virus 74.386 persone in Italia, 5.210 persone in più rispetto a ieri, quando i casi totale erano 69.176. Quanto alle guarigioni, nelle ultime 24 ore sono guariti 1.036 pazienti, per un totale di 9.362. I pazienti ricoverati in strutture ospedaliere con sintomi sono 23.112, di cui 3.489 in terapia intensiva. 30.920 sono invece le persone in isolamento domiciliare in tutta Italia.

