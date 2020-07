100RodariInCoRo: mercoledì laboratorio creativo al castello

#100RodariInCoRo, innescare nei più piccoli, anche in quelli che non hanno ancora la capacità di leggere e scrivere, la scintilla della curiosità, per favorire l’incontro fantastico con l’esperienza della lettura e con gli infiniti mondi possibili contenuti nelle pagine di un libro. Se ogni occasione è buona, quella offerta dallo speciale anniversario dei 100 anni della nascita dello scrittore pedagogista e poeta italiano Gianni Rodari, rappresenta un’opportunità importante per quanti condividono la sfida dell’educazione, come percorso di crescita e sviluppo.

È quanto dichiara l’assessore alla Città della Cultura e della Solidarietà Donatella Novellis informando che mercoledì 29 luglio nei giardini del Castello Ducale e martedì 4 agosto nella Villa Labonia si terrà l’iniziativa L’estate della fantasia. Entrambi gli appuntamenti si terranno alle ore 18. Giochi, laboratori, animazione alla lettura sulla fantasia di Gianni Rodari. Sono, queste, le attività di didattica ludico-laboratoriale pensate per coinvolgere le famiglie con i loro bambini di età prescolare e scolare.

Patrocinata dal Comune di Omegna, città natale di Rodari e dal Garante Regionale Infanzia e Adolescenza ed inserita nel circuito delle iniziative nazionali dedicate allo speciale anniversario, questo nuovo appuntamento è promosso in collaborazione con la casa editrice Coccole Books e l’associazione La tela di Leo. Nel rispetto delle misure di prevenzione anti-covid sarà obbligatorio l’uso della mascherina. Per partecipare è necessario prenotarsi contattando il numero di telefono 339 4862952. Si consiglia di portare con sé un cuscino su cui sedersi.

L’assessore Novellis coglie l’occasione per esprimere soddisfazione con il Sindaco Flavio Stasi per la partecipazione fatta registrare dalle scuole al premio Giornate Rodariane. Sono tantissime le filastrocche alle quali i piccoli aspiranti scrittori, in forma singola o partecipando con la classe, hanno affidato la speranza di conquistare il primo posto del contest. La premiazione delle storie più belle, costruite intorno al binomio fantastico gatto e sapone, si terrà in autunno.

